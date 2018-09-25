В России пригрозили "определенными последствиями" разрыва договора по Азовскому морю

УНИАН

Разрыв договора о сотрудничестве по Азовскому морю между Россией и Украиной будет иметь последствия для обеих стран.

Об этом заявил директор Второго департамента СНГ российского МИДа Андрей Руденко, передает ТАСС.

"Если они примут такое решение, это их дело. Естественно, это повлечет определенные последствия и для Украины, и для России", - сказал Руденко.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.

"Нормативно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана... У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах... Мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой "трешки Януковича", - чказал он.

17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.