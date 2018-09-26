В Раду нового созыва могут войти восемь партий - соцопрос

26 сентября 2018, 16:50

При этом треть граждан еще не определилась, за кого отдаст свой голос.

Из восьми
Из восьми "проходных" партий четырех нет в нынешнем созыве / УНИАН

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились в этом сентябре, из всего украинского политспектра в Раду, преодолев 5% барьера, попали бы только восемь партий - и что интересно, половины из них в нынешнем созыве нет.

Голоса распределились следующим образом: 19,6% проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 11,2% - за партию "Блок Петра Порошенко", 10,1% - за партию "Оппозиционный блок", 9,3% - за партию "За життя" Вадима Рабиновича, 9,3% - за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 8,2% - за партию "Слуга народа" Владимира Зеленского, 8,1% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 7,9% - за партию "Блок Святослава Вакарчука", свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Почти у проходного барьера партии "Объединение "Самопомич" и Всеукраинское объединение "Свобода", за которые бы проголосовали 4,1% и 3,5% респондентов соответственно. За другие партии вместе взятые намерены проголосовать еще 8,6% опрошенных, определившихся с выбором.

Также 6% испортили бы бюллетень, 14,4% не желают участвовать в голосовании, а 31,7% граждан еще не определились со своими симпатиями.

Читайте такжеТимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопросВсеукраинский опрос общественного мнения Киевский международный институт социологии проводил с 8 по 23 сентября 2018 года. Методом личного интервью было опрошено 2026 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Ранее шоумен Владимир Зеленский занял второе место в президентском рейтинге, оказавшись между лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко (1-е место) и действующим президентом Петром Порошенко (3-е место), свидетельствуют результаты опроса "Мониторинг электоральных настроений украинцев", проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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