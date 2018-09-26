В Раду нового созыва могут войти восемь партий - соцопрос

Из восьми "проходных" партий четырех нет в нынешнем созыве / УНИАН

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились в этом сентябре, из всего украинского политспектра в Раду, преодолев 5% барьера, попали бы только восемь партий - и что интересно, половины из них в нынешнем созыве нет.

Голоса распределились следующим образом: 19,6% проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 11,2% - за партию "Блок Петра Порошенко", 10,1% - за партию "Оппозиционный блок", 9,3% - за партию "За життя" Вадима Рабиновича, 9,3% - за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 8,2% - за партию "Слуга народа" Владимира Зеленского, 8,1% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 7,9% - за партию "Блок Святослава Вакарчука", свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Почти у проходного барьера партии "Объединение "Самопомич" и Всеукраинское объединение "Свобода", за которые бы проголосовали 4,1% и 3,5% респондентов соответственно. За другие партии вместе взятые намерены проголосовать еще 8,6% опрошенных, определившихся с выбором.

Также 6% испортили бы бюллетень, 14,4% не желают участвовать в голосовании, а 31,7% граждан еще не определились со своими симпатиями.

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