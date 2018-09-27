Политолог объяснил, что делать Украине с "венгерской проблемой", и почему сейчас

УНИАН

Венгрия очень сильно вредит интересам Украины на глобальном уровне, поскольку блокирует сотрудничество Киева по линии НАТО. В этой ситуации украинским властям необходимо полагаться на международные институты или сотрудничество на трехстороннем уровне со Словакией и Румынией, которые также обеспокоены "агрессивными реваншистскими планами венгерских властей".

Такое мнение высказал президент Фонда национальных стратегий, политконсультант Тарас Березовец в колонке на сайте журнала "Новое время".

"Нынешняя стратегия "давайте сами решим, давайте будем ждать компромисс" приводит только к ухудшению... Мы должны полагаться на сотрудничество на трехстороннем уровне и отдельно - с Брюсселем. Там сейчас, кстати, очень обозленные на Орбана и расстроены: его зять причастен к коррупционному скандалу с деньгами ЕС. Венгров уже лишили права голоса в Европарламенте, новые санкции последуют и в дальнейшем", - отмечает Березовец.

По его словам, именно сейчас у Украины есть шанс использовать момент, чтобы решить проблему за счет более сильных игроков.

"Украина может воспользоваться благоприятным моментом и подбросить в эту копилку претензии к Орбану. А заодно получить поддержку прежде всего со стороны Берлина и Парижа, которые сейчас горят желанием поставить на место Орбана с его политикой отказа от мигрантов, страшного давления на неправительственные организации, суды и свободу слова", - считает он.

Что касается коммуникации украинских властей с жителями Закарпатья, то, по словам Березовца, тут "все очень запущено". "Главная вина, с одной стороны, возлагается на правительство, которое ничего не сделало, чтобы укрепить проукраинские элементы и каким-то образом повлиять на рост сепаратизма на Закарпатье. Это провал правительственной политики", - заключил он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ответ на возможную высылку Киевом венгерского консула Будапешт ответит зеркально.

19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

Комментируя публикацию, Климкин заявил, что вопрос высылки консула Венгрии решен.

"Две опции - или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий, или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной. - Прим.)", - сказал он.