Порошенко отказался от возврата Донбасса с помощью силы

29 сентября 2018, 15:30

Президент заявил, что лишь дипломатическим путем можно освободить оккупированные территории.

Порошенко
Порошенко уверен, что силовой сценарий деоккупации Донбасса ни к чему хорошему не приведет / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко решительно отверг возможность использовать военный сценарий освобождения Донбасса.

"Я думаю, что ни один украинский политик, в том числе я, безусловно, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен в Грозный во времена первой и второй Чеченской войны", - сообщил глава государства в субботу, 29 сентября, на открытии экономического форума в Харькове.

Порошенко отметил, что он сейчас усиленно работает с Россией, чтобы добиться мира и деоккупации.

"Да, она (стратегия – Главред) не быстрая, она требует времени, нервов, выдержки. Политико-дипломатическая стратегия – залог мира во всей Украине, в том числе на прифронтовой Харьковщине. Вы должны знать, что президент не сделает ни одного шага, который бы поставил под риск мирную работу Харьковской области", - подытожил Порошенко.

Также Порошенко отметил, что категорически не согласен с предлагающими оставить ситуацию "как есть".

"Мир в обмен на территорию, как это предлагают нам некоторые авантюристы-политиканы, - это иллюзия. Это самообман, результатом которого не будет ни мира, ни территории", - сказал Порошенко.

Также он не согласен с теми, кто предлагает изолировать Донбасс "колючей проволокой и забыть про него на какое-то время". По словам президента, это "страусиная" позиция, "да и поза опасная".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на введение миротворцев ООН на Донбасс в качестве охраны для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Донбасс Харьков Петр Порошенко освобождение силовой сценарий
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