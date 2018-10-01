В ОБСЕ потребовали от России освободить Сущенко

Роман Сущенко / niknews.mk.ua

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир потребовал от России освободить осужденного в РФ на 12 лет украинского журналиста Романа Сущенко.

С таким заявлением он выступил в воскресенье, 30 сентября, во вторую годовщину ареста Сущенко, сообщает NewsOne со ссылкой на пресс-службу миссии ОБСЕ.

"12-летний приговор для Сущенко является исключительно суровым и я надеюсь, что он будет отменен в ходе апелляции", - сказал Дезир.

Он отметил, что журналисты "должны иметь возможность работать, не опасаясь запугиваний или тюремного заключения".

Ранее "Новая газета" сообщила со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, что главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача РФ ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.