Сущенко может вернуться в Украину, он готов написать прошение о помиловании

Роман Сущенко / niknews.mk.ua

​Украинец Роман Сущенко, которому в России сегодня огласили приговор, в ближайшее время может вернуться в Украину.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, отметив, что теоретически окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Сущенко.

"На практике - все зависит от воли Путина", - добавила Геращенко.

В то же время адвокат Сущенко Марк Фейгин в эфире телеканала Прямий сообщил, что журналист готов попросить российского президента о помиловании.

"Роман готов написать эту несчастную бумажку с просьбой о помиловании. Неважно, что ты напишешь, главное оказаться в Киеве. Он вину как признавал, так и не признает, но просьба о помиловании абсолютно не означает, что вы признаете свою вину", - подчеркнул адвокат.

Фейгин сообщил, что сегодняшнее решение будет обжаловано. Кроме того, защита украинца намерена готовить обращение в Европейский суд по правам человека.