"Межгалактическая война откладывается": эксперт потроллил высылку консулов Киевом и Будапештом

5 октября 2018, 13:59

Стороны пошумели, помахали руками и выгнали по непричастной жертве собственной недальновидности, подчеркнул Богдан Яременко.

Флаги Украина Венгрия 2
Украина и Венгрия синхронно выслали консулов / "УНИАН"

Украинский дипломат, глава правления "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко прокомментировал скандал вокруг взаимной высылки консулов Украиной и Венгрией.

"Ну, нормально - первая межгалактическая украинского-венгерская война откладывается. Стороны пошумели, помахали руками, выгнали по непричастной жертве собственной недальновидности, аргументировано обиделись друг на друга и ... побежали плакаться в США", - написал он в Facebook.

При этом он отметил, что в качестве арбитра стороны избрали Госдепартамент США.

"В Бюро Европейских и Евразийских дел Государственного департамента целый день длилось совещание.

Одни подчеркивали, что Венгрия член НАТО, ЕС и бограч, а другие резонно замечали, что Порошенко лучше хвалил Трампа по телевидению и Украине волей-неволей, а надо-то помогать.

Создавалось впечатление, что спор невозможно решить, пока участники совещания не успокоились, нашли Украину и Венгрию на карте мира и ... решили бросить на пальцах "камень, ножницы, колодец", - добавил Яременко.

Напомним, 4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

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Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
Украина Венгрия консулы Богдан Яременко
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