"Межгалактическая война откладывается": эксперт потроллил высылку консулов Киевом и Будапештом

Стороны пошумели, помахали руками и выгнали по непричастной жертве собственной недальновидности, подчеркнул Богдан Яременко.
Украинский дипломат, глава правления "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко прокомментировал скандал вокруг взаимной высылки консулов Украиной и Венгрией.
"Ну, нормально - первая межгалактическая украинского-венгерская война откладывается. Стороны пошумели, помахали руками, выгнали по непричастной жертве собственной недальновидности, аргументировано обиделись друг на друга и ... побежали плакаться в США", - написал он в Facebook.
При этом он отметил, что в качестве арбитра стороны избрали Госдепартамент США.
"В Бюро Европейских и Евразийских дел Государственного департамента целый день длилось совещание.
Одни подчеркивали, что Венгрия член НАТО, ЕС и бограч, а другие резонно замечали, что Порошенко лучше хвалил Трампа по телевидению и Украине волей-неволей, а надо-то помогать.
Создавалось впечатление, что спор невозможно решить, пока участники совещания не успокоились, нашли Украину и Венгрию на карте мира и ... решили бросить на пальцах "камень, ножницы, колодец", - добавил Яременко.
Напомним, 4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.
Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.