Водная блокада Крыма: Тука сказал, где на полуострове возрождается пустыня

На северной части Крыма из-за водной блокады возрождается пустыня, сообщил Георгий Тука / "Главред"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, что на северной части захваченного Россией Крыма из-за водной блокады полуострова нашей страной уже начался процесс возрождения пустыни.

В Крыму водных ресурсов с головой хватает для обеспечения населения питьевой водой, рассказал чиновник во время чата на "Главреде".

"Когда Украина ограничила водоснабжения на оккупированную территорию Крыма, она ограничила водоснабжение для промышленных предприятий, оказавшихся в руках оккупантов и добровольно перерегистрировались и интегрировались в российскую экономику", — отметил собеседник.

По словам Туки, они фактически своей деятельностью финансируют страну-агрессора. "Поэтому механизм, который был применен Украиной, я считаю эффективным и болезненным. К сожалению, болезненным не только для кремлевской или симферопольской верхушки, но и для самих крымчан", — добавил замминистра.

Читайте такжеТука рассказал о милитаризации Крыма военными пенсионерами РФ"Например, есть спутниковые снимки, и мы их выкладывали у себя на сайте, свидетельствующие о том, что на северной части Крымского полуострова уже пошел процесс возрождения пустыни, которой этот регион и был до момента присоединения к Украине", — заявил он.

"Это наглядно показано на этих снимках. Последние были сделаны весной, когда появляются весенние побеги, имеющие ярко-салатовый цвет. На спутниковых снимках четко видны участки, где есть этот салатовый цвет, а где — песчаный. Эти снимки позволяют проследить динамику процесса, они делались на протяжении нескольких лет", — объяснил чиновник.

"А то, что из-за прекращения водоснабжения свою деятельность прекращает ряд предприятий, расположенных на территории Крыма, нас совершенно не беспокоит и не смущает", — подчеркнул собеседник.

"Поэтому на сегодняшний день и не вижу никаких обстоятельств, которые бы были приемлемыми для Украины для того, чтобы она согласилась восстановить водоснабжение в оккупированный Крым. Есть одно-единственное требование — освободите нашу территорию и уходите. Тогда на следующий день Крымский канал (Северо-Крымский канал — Ред.) снова заработает", — сказал Тука.

Напомним, в мае 2014 года Украина прекратила подачу воды в захваченный РФ Крым по Северо-Крымскому каналу. Позже бывший советский разведчик, историк, писатель Виктор Суворов говорил, что на полуострове из-за недостатка пресной воды опять могут возникнуть солончаки, что станет экологической катастрофой.