Украина получила шанс повозить Россию мордой об асфальт

"Водная блокада" Крыма – это, в первую очередь, удар по сельскому хозяйству региона. Его на полуострове, по сути, уже нет / Фото: Reuters

"Водная блокада" Крыма Украиной продолжается. Представитель президента Украины Борис Бабин заявил, что Киев "любой ценой не даст эту воду", потому что население полуострова в ней не нуждается – она необходима предприятиям, которые находятся на оккупированной территории.

Прежде всего, следует отметить, что Украина ничего не должна оккупированным территориям. Согласно Женевской конвенции 1948 года, вся ответственность за содержание оккупированных территорий и социальное обеспечение местного населения ложится на оккупанта. При этом действует запрет на переселение людей с оккупированной территории и на нее (который Россия нарушает, меняя демографический Читайте такжеДаешь больше ада: Крым и Донбасс вернутся только при одном условиисостав Крыма), а также запрет на несение военной службы людьми с оккупированных территорий.

Так что, если уж Россия оккупировала Крым, она и ответственна за все, что происходит на полуострове.

"Водная блокада" Крыма – это, в первую очередь, большой удар по сельскому хозяйству региона. Его на полуострове, по сути, уже нет.

Что касается последствий прекращения поставок пресной воды для предприятий на оккупированной территории, то в Крыму два крупных предприятия: содовый завод и "Титан" (расположен в Армянске). В действительности, "водная блокада" Крыма предприятиям ничем не грозит, потому что все они используют скважины. Так что они спокойно могут работать дальше.

Не исключено, что все, что сейчас происходит с водой – это преднамеренная провокация Российской Федерации для того, чтобы заставить Украину включить воду – в Крыму без нее плохо.

Напомню, до проведения Северо-Крымского канала, то есть до 1954 года, население Крыма составляло приблизительно 300 тысяч человек. А сейчас там порядка двух миллионов человек. Плюс – туда приехали русские. В итоге, население увеличилось еще на 10%. Потому, естественно, нужно больше пресной воды.

Воды Крыму явно не хватает, поэтому Россия любыми способами пытается додавить Украину, чтобы она начала подавать пресную воду.

Я считаю, что вся эта ситуация – большой плюс. Ведь, если Кремль начал так действовать, значит, в Крыму без воды стало действительно плохо. Москва понимает, что таким образом будет сложно поддерживать даже военную инфраструктуру Крыма.

В России осознают, что ситуация крайне обострилась, а они ничего не могут поделать. Вот и вынуждена Москва фактически идти "на поклон" к Украине. Правда, рэкетирским способом, как это обычно и делает Россия: начинает угрожать, блефовать и т.д.

"Водная блокада" может стать реальным инструментом для деоккупации Крыма и Донбасса. Предварительные переговоры по возможной поставке воды могли бы начинаться с условий Украины, например, введения запрета на преследование крымских татар или внесения предоплаты в размере 100 или 500 миллионов долларов, с вызова российских послов в Киев (пусть приедут, поунижаются тут). Мы в данной ситуации можем выдвигать свои условия, но при этом ничего не обещать. Таким образом, мы начнем раскачивать Россию изнутри. А дальше к вопросу поставок пресной воды можно будет привязывать и Донбасс, и деоккупацию Крыма.

В общем, у Украины есть возможность, по сути, ничего не делая, выжать из этих переговоров максимальные дивиденды для себя.

Если мы будем требовать в обмен на поставки воды выведения из-под юрисдикции российских силовиков крымских татар, это будет началом деоккупации, потому что в таком случае крымские татары не будут подвергаться давлению. Также мы сможем Читайте такжеРоссия будет вынуждена "отползти" с Донбасса и Крыматребовать компенсаций. Мы сможем унижать российских посланников, которые будут приезжать в Киев и упрашивать украинскую сторону дать воду в Крым. Это будет выглядеть как унижение "великой державы" России. И не обязательно эти переговоры должен вести президент – это вполне может делать какой-то клерк.

Не так давно заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак говорил, что, если Россия признает факт оккупации Крыма, то можно будет возобновить подачу воды. Но это, на мой взгляд, совершенно недостаточное условие. Даже если Россия это признает, что это изменит, что дальше? Весь мир и так признал, что Россия оккупировала Крым. И признание этого факта Россией не имеет никакого значения.

Повторюсь, мы можем начать предварительные переговоры и сразу увязывать этот вопрос с реальной деоккупацией Донбасса, с введением миротворцев, с мораторием на преследование крымских татар и проукраинских граждан в Крыму, освобождением все политзаключенных, в том числе Сенцова, Кольченко, Клыха, которые сидят в России. Плюс перевод безвозмездно, то есть даром Украине 200-500 миллионов долларов – чтобы мы вообще начинали думать о возможности возобновления поставок воды в Крым, без обещания, что мы будем что-то делать.

Выдвигать свои условия, давить по всем фронтам, в том числе раскачивать изнутри Российскую Федерацию дежурным вождением мордой об асфальт российских посланников в Киеве – мы все это можем делать, используя вопрос возобновления поставок воды в Крым.

Но есть и другие варианты. Можно и вообще ничего не делать в этом направлении, как сейчас говорит высшее руководство Украины. Но я все же считаю, что такой рычаг давления нужно максимально использовать в своих интересах.

Что может сделать в данной ситуации Россия, чтобы заставить Украину снять блокаду? В теории, если бы Россия могла хоть что-то сделать, она бы давно предприняла Читайте такжеПутину уже плевать на Крымвозможные шаги. В частности, она могла бы осуществить военное вторжение вглубь территории Украины для того, чтобы дойди до Новой Каховки, дабы открыть воду в Крым, снести плотину или сделать нечто подобное. Если бы Москва могла, она бы давно это сделала. Если это не делается, значит, россияне уже ничего поделать не могут. К тому же, это повлекло бы за собой дополнительные серьезные санкции, которые России вообще не нужны – ей и так сейчас "ввалят" за Скрипалей.

Крым – в ловушке. Однозначно без воды там все будет умирать. Там будет невозможно поддерживать инфраструктуру в полном объеме без днепровской воды. И сложившаяся ситуация – отличный способ давления на Российскую Федерацию. Как Украина использует этот рычаг? Зависит от нее. Пока что она никак не использует это, хотя можно было бы пробовать.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для "Главреда"