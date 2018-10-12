Волкер рассказал, как Россия блокирует введение миротворцев на Донбасс

Курт Волкер / Reuters

Миротворческая миссия на Донбассе является самым правильным путем к миру, однако Россия блокирует эту идею, заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

При этом большое количество стран поддерживает идею о введении миротворческой миссии на Донбасс, заявил он в интервью "Настоящему времени".

"Мы это предложили. Украина поддерживает, "нормандская четверка" поддерживает – Франция, Германия. ЕС, НАТО, Канада, Великобритания все это поддерживают и предлагают ввести миротворческую миссию при поддержке ООН. Только Россия все блокирует. Россия же говорит, что может согласиться лишь на охрану наблюдателей. Они также говорят, что нужно договариваться с так называемыми народными республиками, которые там лишь благодаря России. Поэтому нужно вести переговоры с россиянами, потому что мы видим ситуацию такой", - отметил Волкер.

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Волкер сообщил, что продолжает контактировать по вопросу размещения миротворцев на Донбассе с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"В последние несколько недель мы с ним переписывались по вопросу размещения миротворцев на Донбассе. По моему мнению, это очень жизнеспособная идея и наиболее практичный способ облегчить реализацию Минских соглашений", – добавил спецпредставитель Госдепа США.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что заявление Украины о достижении компромисса с Россией по миротворцам на Донбассе не соответствует действительности.