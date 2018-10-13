Дипломат назвал две силы, способные заставить Россию уйти из Украины

В Совбезе ООН Россия имеет право вето / Reuters

На сегодняшний день лишь две международные организации могут повлиять на политику России в украинском вопросе, однако в обоих структурах веское слово имеет сама РФ, поэтому этот вопрос не может сдвинуться с места.

Как пишет украинский дипломат Василий Филипчук в материале на "Апострофе", не стоит забывать о том, что Россия в Совбезе ООН имеет право вето.

"И пока не будет изменена система принятия решений в Совбезе - а в ближайшие 10-20 лет ее точно не изменят - нам придется с этим считаться. Соответственно ООН не будет принимать тех решений, которые блокирует Россия, пользуясь правом вето", - подчеркнул дипломат.

Он указал, что похожая ситуация сложилась и в ОБСЕ, которая формально ответственна за безопасность и сотрудничество на территории постсоветского пространства.

"Опять же, там есть принцип консенсусного принятия решений - если Россия выступает против, то решение ОБСЕ не принимается. Именно поэтому ОБСЕ играет лишь роль наблюдателя за режимом прекращения огня.

Подчеркиваю, что эти две организации являются единственными, которые могут повлиять. Ни одна другая организация не может или не имеет возможности или не имеет соответствующего мандата по влиянию на эту территорию. Поэтому нет смысла говорить о чем-то еще", - добавил Филипчук.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер рассказал, как Россия блокирует введение миротворцев на Донбасс.