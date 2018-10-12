Порошенко ввел в действие закон о защите Черного и Азовского морей

Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей / GettyImages

Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

Президент подписал указ № 320/2018, который вступил в силу со дня его опубликования.

Текст указа и частично засекреченное решение СНБО опубликованы на сайте главы Украинского государства.

Также Порошенко сообщил, что проинспектировал комплексные тактические учения по обороне морского побережья.

Читайте такжеНи денег, ни вооружений: соратник Порошенко рассказал о проблемах с крейсером "Украина""Наши военные готовы к отпору российской агрессии с морского направления на Азове. Командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск во время ведения боевых действий на суше, на море и в воздухе", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Ранее в ВМС заявили о том, что из-за российской угрозы на побережье Азовского моря будет украинская военная база.

Напомним, в пятницу, 12 октября, в Азовском море пограничники РФ задержали украинских рыбаков.