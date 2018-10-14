Ющенко рассказал о важности для Украины развития отношений с Россией

Виктор Ющенко / ryazan-v.ru

Для Украины стратегически важно развивать экономические отношения с Россией, заявил экс-президент Виктор Ющенко.

"Убежден, что в России находится много украинских интересов, которые надо развивать. Там проживают более 12 млн украинцев. Конечно, это очень важно", — заявил он в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он высказался за многовекторную политику Украины, а также выразил уверенность в том, что сейчас нет простого ответа, как выстраивать политику в отношении Москвы. "Но если говорить стратегически, для нас важны экономические отношения с Россией", — подчеркнул он.

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Ющенко также добавил, что по убеждениям является "европейцем", но при этом понимает, что ради процветания Украины отношения надо развивать не только с западом, но также с югом, севером и востоком, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что новым представителем Украины на переговорах в Трехсторонней контактной группе в Минске (по поводу урегулирования военного конфликта на Донбассе) будет Виктор Ющенко.