Ющенко указал на попытки спекуляций в минском формате переговоров

Виктор Ющенко считает, что минский формат нужно модернизировать / УНИАН

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что ряд украинских политиков используют мирные переговоры в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе в целях личных спекуляций.

В эфире телеканала Беларусь-1 он заявил, что в Украине предпочитают высказывать критику, а не предпринимать реальные шаги.

"Значительная часть политикума сегодня исходит из того, что "Минск" делает свою работу. С другой стороны, он нуждается в модернизации", - подчеркнул Ющенко.

Экс-президент добавил, что в Украине некоторые политики манипулируют, указывая на неэффективность минского формата мирных переговоров. Впрочем, акцентировал он, большинство все же полагает, что данный метод является действенным.

Как ранее сообщалось, новым представителем Украины на переговорах в Трехсторонней контактной группе в Минске (по поводу урегулирования военного конфликта на Донбассе) будет президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко.

Напомним, новая кандидатура представителя Украины в ТКГ понадобилась после того, как о своем уходе с этого поста заявил второй президент страны (1994-2004) Леонид Кучма.