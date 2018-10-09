"Всех зае**т в доску за один раз": В Сети поглумились над идеей замены Кучмы на Ющенко в Минске

9 октября 2018, 19:21

Третьему президенту Украины крепко досталось на орехи от интернет-пользователей.

ющенко, кучма, кравчук
Виктор ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук / УНИАН


Распространенная российскими СМИ информация о том, что новым представителем Украины на переговорах в Трехсторонней контактной группе в Минске (по поводу урегулирования военного конфликта на Донбассе) будет президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко, вызвала целую бурю комментарием у представителей украинского сегмента соцсети Facebook.

Пользователь Юрий Романенко выдал ироничный прогноз, что отправка в ТКГ станет неотвратимой для всех людей, которые занимали пост президента Украины. "Точный прогноз, где будет Порошенко в 2026 году. Пошли слухи в российских СМИ (Коммерсант), что Ющенко войдет в Минскую группу вместо Кучмы. Наша стратегия ясна - довести до абсурда ситуацию, уморить скукой. Когда Пушилин сойдет с ума от трипольских глечиков и присоединится к Захарченко, то последует новый хитрый ход - Ющенко на посту сменит − Янукович". В 2026-2027 году в Минскую группу придет Петр Порошенко", − написал он.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний не стал сдерживать себя в юморе, предположив, что Ющенко наверняка одолеет боевиков своей занудностью. "Двумя руками и ногами "за". Идеальный вариант, чтоб у всех создалось впечатление, что то происходит, а реально ничего не будет. В Минске успеют самые бодрые мухи сдохнуть от скуки, а санкции никто не отменит", − считает он.

"Пишут, что Виктор Ющенко заменить Леонида Кучму на переговорах в Минске. Убежден: теперь донецкие сепаратисты точно признают Голодомор геноцидом украинского народа", − сыронизировал с отсылкой к известной увлеченности Ющенко историей Украины в ущерб реальным делам руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко.

"Я об этом уже почитал у друзей, но все равно хочу сказать и от себя. Идея назначить Виктора Ющенко вместо Кучмы в контактную группу для переговоров с сепарами в Минске - гениальна! Не хорошая, а именно гениальная − это подтвердит любой, кто общался с Ющенко по любому делу. Виктор Андреевич не любит работать, принимать решения и говорить по конкретике. Зато говорить взагали он может бесконечно и без всякого результата. Он реально вынесет мозг Пушилину и компании, он их задолбает, они сами будут откручивать себе головы, чтобы не слышать. Работа контактной группы станет непрерывной, сепарам останется только привозить новых переговорщиков вместо сошедших с ума и покончивших с собой. Виват, Андреич! Едь в Минск и задолбай там всех", − обратился с весьма глумливым призывом к третьему президенту Украины журналист и политолог. Кирилл Сазонов.

"А кто заменит Кучму в минской группе? Логично было бы, чтобы Ющенко. Он там всех зае**т в доску за один раз", − откровенно и матерно поиздевался над ситуацией депутат Рады от БПП Виталий Чепинога.

Напомним, новая кандидатура представителя Украины в ТКГ понадобилась после того, как о своем уходе с этого поста заявил второй президент страны (1994-2004) Леонид Кучма.

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боевики Украина Минск соцсети Виктор Ющенко Минские переговоры ТКГ Леонид Кучма
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