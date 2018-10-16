Рада приняла решение по лишению Вилкула неприкосновенности

Александр Вилкул / Wikimedia

Верховная Рада Украины на пленарном заседании во вторник, 16 октября, не смогла снять неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

За снятие проголосовали 137 депутатов при 226 необходимых голосах.

В сентябре генпрокурор Юрий Луценко подал в парламент представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова (все из "Оппозиционный блок").

В ГПУ подозревают, что в 2011-2012 годах Александр Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га "якобы с земель запаса сельхозназначения (пастбища), а на самом деле - с земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района".

"Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью "АРТ ЛЕНД", с земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.