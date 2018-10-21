Политолог объяснил, зачем Путин играет "психически неуравновешенного парня"

21 октября 2018, 06:13

По словам эксперта, российские власти заинтересованы в примирении с Западом.

Владимир Путин на сессии заседания Международного дискуссионного клуба
Владимир Путин на сессии заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" / kremlin.ru

Заявление президента РФ Владимира Путина во время его выступления на "Валдае" о том, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай, - это игра в "опасного и психически неуравновешенного парня" с целью "припугнуть" Запад, вынудив его договариваться.

Такое мнение выразил политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

"Очередные заявления "мы всех уничтожим и пойдем в рай" - это дальнейшая игра в "опасного и психически неуравновешенного парня", с которым "лучше договориться". И ориентировано это, конечно, на "Запад". "Запад" должен договариваться с ним. Он должен его уговаривать. Так ведет себя террорист, кричит о том, как всех убьет. Хотя реально надеется, что ему просто пойдут на встречу", - пишет Олещук в Facebook.

Читайте также"Всей Земле пи*дец": Макаревич ответил на слова Путина о ядерной войне песнейПо его словам, российские власти заинтересованы в примирении с Западом, но только на условиях того, чтобы за ними признали весь бывший СССР зоной их влияния, а Москву - равноправным партнером: "Одной из "мировых сил".

"В его заявлениях читается между строк "вы что, забыли, что у нас есть бомба, не верите, что мы ее применим? Да вы что. Я злой и страшный серый волк. Я вас разбомблю. Честно. Ну давайте уже мириться", - заключил Олещук.

18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России.

Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".

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Россия Запад Владимир Путин Петр Олещук
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