"Путин - полный идиот": политолог растолковал слова президента РФ о ядерной войне

22 октября 2018, 05:19

По мнению эксперта, Западу необходимо ускорить конец российского режима усилением санкций.

Путин
Президент России Владимир Путин / Reuters

Комментируя заявления президента РФ Владимира Путина о ядерной войне, французский политолог и журналист Оливье Ведрин выразил мнение, что Запад должен воспринимать их как приближение конца авторитарного режима в России, а также ускорить его, усилив санкции.

Об этом эксперт рассказал в комментарии "Апострофу".

"Запад должен говорить, что Путин - полный идиот. Мы должны продемонстрировать, что его конец близок, что это начало его конца. Конечно, это то, что надо говорить политологам, экспертам и журналистам, а не дипломатам и политикам. И нас не должно беспокоить, что об этом подумают в России. Нас должны беспокоить россияне, но не то, что скажут российские эксперты или российские власти. Мы должны быть сильными, усиливать санкции. Мы не должны бояться этих заявлений, потому что ядерная война будет означать конец режима Путина, олигархов, всего. Именно поэтому эти заявления настолько смехотворны. Мы должны воспринимать это с юмором", - считает Ведрин.

18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России.

Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Запад Владимир Путин санкции против России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:13
Леся Никитюк спела песню о Владе Яме, опубликовано видео
05:50
Синоптики предупредили об ощутимом похолодании в Киеве: названа дата Видео
05:19
"Путин - полный идиот": политолог растолковал слова президента РФ о ядерной войне
04:48
В Колумбии футболист уснул под трибуной и потерял работу
04:11
Архиепископ рассказал, что будет с УПЦ МП после получения томоса об автокефалии
03:36
Психолог рассказала о важной роли смерти в жизни человека Видео
02:54
В Венесуэле арестовали украинца по обвинению в торговле кокаином
02:36
"Не надо фото в трусах": Лорак раскритиковали за излишне откровенный образ
02:02
В Норвегии умер диверсант, сорвавший ядерные планы Гитлера
01:41
Архиепископ рассказал, как в Украине будет избран глава поместной церкви Видео
01:15
Танцы со звездами-2018: Оля Полякова обнажилась в прямом эфире Видео
00:51
Гибель Поплавской: обнародовано последнее видео из рокового автобуса Видео
00:28
Танцы со звездами-2018: в девятом выпуске шоу покинул любимец публики Видео
00:01
"Говорите с собой": plus-size модель Эшли Грэм рассказала, как полюбить свое тело
21 октября, воскресенье
23:35
Синоптики предупредили о влиянии погоды на самочувствие и настроение Видео
23:09
Гибель Поплавской: появился возмутительный факт о водителе автобуса Видео
22:54
Ведьмы Нью-Йорка прокляли Трампа, Кавано и Макконнела
22:35
Одессу аномально атаковали медузы и комары: опубликовано фото и видео Фото Видео
22:34
На Донбассе работает группа российских снайперов, которые хвалятся убийствами в соцсетях - СМИ
21:55
"НАТО не позволит": все венгерские провокации закончатся ничем - эксперт
21:36
Игрок киевского Динамо плюнул в судью после желтой карточки Видео
21:07
"Боярышник вырос": Захарова попала в конфуз из-за взращивания куста
20:59
Из здания колледжа в Керчи могут сделать мемориал
20:36
В "ЛНР" террористы хотят присвоить пустующие квартиры
20:23
Поклонская с мужем раскрыли причины их тайной свадьбы
19:55
"Я ухожу, а шоу продолжается": опубликовано прощальное видео памяти Марины Поплавской Видео
19:24
Оккупированный Донецк ностальгирует под украинские песни "Океана Эльзы" Видео
19:22
"Убрали на доработку": с YouTube и сайтов росСМИ пропало видео с камер колледжа в Керчи Видео
18:56
Белорусская автокефальная церковь настоящей автокефалии не получит - Зоря
18:32
В Сети увидели странности на видео с камер керченского колледжа Видео
17:44
Горбачев прокомментировал заявление Трампа о выходе США из ДРСМД
17:27
В Германии раскритиковали США за выход из договора по ракетам
17:14
В США разыграют рекордный в истории джекпот: названа сумма
16:57
В Греции анархисты атаковали канадское посольство
16:33
Ученые сообщили об опасной находке в обычной соли
16:17
НАТО обвинило Россию в выходе США из ДРСМД-87
15:56
Дело Вайнштейна может развалить конфликт правоохранителей - СМИ
15:31
Великобритания поддержала США в выходе из Договора РСМД
15:29
В Киеве женщина выбросилась из окна роддома
15:05
Трагедия под Киевом: при пожаре погибли двое мужчин и ребенок Видео
14:35
СМИ рассказали о возможном сообщнике керченского стрелка Видео
14:10
Цветы и много слез: в Киеве попрощались с Мариной Поплавской, опубликованы фото Фото Видео
13:58
Архиепископ объяснил, зачем Порошенко передал Андреевскую церковь Вселенскому патриархату
13:30
Под Киевом игроки футбольного клуба попали в аварию, есть пострадавшие Видео
13:08
Климкин прокомментировал ситуацию с "сепаратистскими" билбордами на Закарпатье
12:36
Вслед за ДРСМД Вашингтон пересмотрит еще один договор с Россией о ядерном оружии - СМИ
12:18
"Принял за мужчину": певец рассказал, как боролся с фанаткой Аллы Пугачевой Видео
11:50
Как стать святым в Украине? История одного президента мнение
11:35
Моменты взрыва и расстрела в керченском колледже попали на видео (18+) Видео
11:11
Гибель Марины Поплавской: СМИ узнали, как артистка "попрощалась" с друзьями Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять