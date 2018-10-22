"Путин - полный идиот": политолог растолковал слова президента РФ о ядерной войне

Президент России Владимир Путин / Reuters

Комментируя заявления президента РФ Владимира Путина о ядерной войне, французский политолог и журналист Оливье Ведрин выразил мнение, что Запад должен воспринимать их как приближение конца авторитарного режима в России, а также ускорить его, усилив санкции.

Об этом эксперт рассказал в комментарии "Апострофу".

"Запад должен говорить, что Путин - полный идиот. Мы должны продемонстрировать, что его конец близок, что это начало его конца. Конечно, это то, что надо говорить политологам, экспертам и журналистам, а не дипломатам и политикам. И нас не должно беспокоить, что об этом подумают в России. Нас должны беспокоить россияне, но не то, что скажут российские эксперты или российские власти. Мы должны быть сильными, усиливать санкции. Мы не должны бояться этих заявлений, потому что ядерная война будет означать конец режима Путина, олигархов, всего. Именно поэтому эти заявления настолько смехотворны. Мы должны воспринимать это с юмором", - считает Ведрин.

18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России.

Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".