Боец АТО возмущен использованием его фото в предвыборном пиаре Тимошенко

1 ноября 2018, 23:58

Военнослужащий заявил, что никогда не поддерживал данную политсилу.

Фото ветерана АТО появилось в политрекламе без его согласия / Фото: Facebook/Алексей Лысенко

Боец батальона "Азов" Алексей Лысенко заявил, что команда Юлии Тимошенко и ее партии "Батькивщина" использовала в предвыборной агитации его фотографию без оговоренного заранее согласия.

"Сегодня партия Тимошенко использовала мое фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов и пророссийской повестки", - написал Лысенко в Facebook.

Ветеран АТО подчеркнул, что придерживался националистических взглядов задолго до революционных событий в Украине, а партию "Батькищина" никогда не поддерживал.

"Я боролся с режимом внутренней оккупации ещё тогда, когда Тимошенко на пару с Януковичем хотела разделить страну на двоих посредством "широкой коалиции". В 2008 году после событий в Грузии и Крыму я готовился к маршу нации, а не продался Путину. Я был "провокатором" на Майдане, после захвата моего родного города Россией пошёл на фронт как доброволец. Вместе с побратимами мы сражались за Украину в Харькове, Мариуполе, Маринке и Широкино. Мы воевали за Нацию и её будущее. И я не собираюсь терпеть, чтобы всякие политические прохвосты и мразь пиарились за счёт наших имён. Тем более такие люди, как Тимошенко", - написал он.

По словам Лысенко, поскольку согласия на публикацию своего фото он не давал, то будут уместными извинения в формате видеозаписи. Команде Тимошенко на раздумья пострадавший дал 24 часа. В противном случае он обещал с побратимами устроить акцию протеста.

/ Фото: Facebook/Алексей Лысенко
/ Фото: Facebook/Алексей Лысенко

Напомним, ранее известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула обвинил ВО "Батькивщина" в несанкционированном использовании его имени и волонтерских достижений в политическом пиаре в соцсети.

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Азов скандал пиар Батькивщина Юлия Тимошенко боец АТО
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