Политолог предрек Порошенко печальную судьбу в случае провала на выборах

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Наиболее благоприятным последствием для президента Украины Петра Порошенко в случае провала на выборах главы государства в 2019 году будет бегство в испанский город Марбелья, где он владеет имением.

Такое мнение выразил политтехнолог Сергей Гайдай в эфире YouTube-канала издания Politeka.

При этом, по словам эксперта, в Испании Порошенко также не застрахован от преследования как международными, так и украинскими правоохранительными органами.

"Если его президентство прекратится, высока вероятность, что у него начнут отбирать активы, начнут вскрываться коррупционные схемы, начнется и политическое, и уголовное преследование. Все это будет для него очень нерадостно. Максимум, что ему останется, это уехать куда-нибудь в свое имение в Марбелье, дожить. Это, во-первых, тоскливо, во-вторых, там нет никаких гарантий, что там его не достанут органы правопорядка - и мировые, и украинские. В Москву - это для него совсем крах полный", - считает Гайдай.

По словам эксперта, несмотря на достаточно высокие шансы действующего президента избраться на второй срок, "надо четко понимать, ради чего он в политике".

"Он ради того, чтобы, скажем так, давно начатый его путь по наращиванию своих активов, богатства, капиталов был успешным и политические инструменты ему как минимум с 1998 года дают такие неограниченные возможности, которые он всегда, во все годы использовал "по полной", - отметил Гайдай.

В конце сентября внефракционный нардеп Виктор Чумак передал Петру Порошенко подписанное 40 парламентариями письмо с просьбой публично подтвердить или опровергнуть информацию о его злоупотреблениях на посту главы государства.

Депутаты попоросили главу президента дать пресс-конференцию, или провести с ними открытую встречу по поводу информацию о наличии у Порошенко незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорных юрисдикциях, а также уклонении от уплаты налогов в Украине.