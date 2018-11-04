"Ни бизнесмен, ни политик": политолог рассказал об "особом складе" Порошенко и чем он опасен

4 ноября 2018, 04:08

Ресурс, которым обладает Порошенко, в сочетании со складом его характера могут привести к тому, что он "переступит любые границы", считает эксперт.

порошенко стакан
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко никогда не являлся ни настоящим бизнесменом, ни настоящим политиком, а на предстоящих в 2019 году выборах главы государства будет готов переступить "любые границы" ради победы.

Такое мнение выразил политтехнолог Сергей Гайдай в эфире YouTube-канала издания Politeka.

"Никаким простым бизнесменом он никогда не был. Он был, прежде всего, таким особым промысловиком, потому что настоящий бизнес - это люди, которые предлагают нам товары и услуги на свободном рынке. А когда человек использует политическую систему для создания своих финансовых схем, я бы это не называл бизнесом. Это такой промысел. Особый коррупционный промысел, который вообще наказуем на самом деле. Вряд ли обществом он воспринимается однозначно позитивно. Поэтому он и бизнесменом никогда не был, и политиком настоящим не был. Задача политика - не личное благополучие, а изменение среды обитания людей. И ради этого человек готов тратить свою жизнь, свои ресурсы. Грубо говоря, политик, это не про "выгодно", а про "невыгодно", - размышляет Гайдай.

По словам эксперта, ресурс, которым обладает Порошенко, в сочетании со складом его характера могут привести к тому, что он "переступит любые границы" во ходе президентской гонки.

"У Порошенко есть достаточно решимости и воли, чтобы переступать любые границы. Я, к сожалению, побаиваюсь, что, имея такой особый склад характера, как у него, он прибегнет ко всем дозволенным и недозволенным методам фальсификации и манипуляции на выборах… Он имеет подконтрольную ЦИК, в его штабе есть люди, тот же Березенко (Сергей Березенко, нардеп БПП. - Прим.), который прославился тем, что умеет выстраивать схемы подкупа избирателей… У него (Порошенко) в руках есть силовые органы, СБУ, подконтрольные ему суды могут снимать с гонки ту же (Юлию) Тимошенко", - считает Гайдай.

В конце сентября внефракционный нардеп Виктор Чумак передал Петру Порошенко подписанное 40 парламентариями письмо с просьбой публично подтвердить или опровергнуть информацию о его злоупотреблениях на посту главы государства.

Депутаты попоросили главу президента дать пресс-конференцию, или провести с ними открытую встречу по поводу информацию о наличии у Порошенко незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорных юрисдикциях, а также уклонении от уплаты налогов в Украине.

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Украина Петр Порошенко президентские выборы в Украине
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