"Очередной вброс путинского режима": дипломат перечислил цели антиукраинских санкций РФ

УНИАН

Обнародованный официальной Москвой антиукраинский санкционный список является очередным информационным "вбросом" российского режима, о чем свидетельствует его избирательность.

Такое мнение высказал дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко в интервью "Апострофу".

"Думаю, различные ведомства принимали в этом участие и, очевидно, очень разными были мотивы людей, которые вносили фамилии в этот список. Кому дают сигнал, что надо договариваться, кого заносили демонстративно - через, скажем, явную враждебность, кого-то, возможно, еще по каким-то причинам. Но понятно, что это далеко не полный список, а только, думаю, минимум из того, что есть у россиян против украинского народа. Поэтому на это надо смотреть как на очередной информационный вброс российского режима", - отметил Яременко.

Читайте такжеИгра в санкции: какие сигналы Москва посылает КиевуПо мнению эксперта, никакого значения, кроме информационного, этот список не имеет.

"По отдельным людям это могло быть как наказание, так и попытка скрыть своих агентов в Украине, или людей, которых россияне считают полезными для себя. Это могло быть и сигналом, что люди должны обратиться к русским поговорить, если у них есть какие-то интересы. Причин может быть миллион. И настоящие - нам неизвестны, это все утонет где-то в глубинах российского госаппарата", - отметил он.

Яременко считает, что поскольку обе страны - Украина и Россия находятся в состоянии войны, в состоянии войны - без санкционных списков "должны быть разорваны дипломатические отношения".

"Должен существовать такой режим поездок, который бы исключал любой непосредственный контакт и пересечение границы представителями политической элиты и тем более - государственных органов", - заключил он.

Читайте также"Опоздали": эксперт объяснил, почему антиукраинские санкции России бесполезныНапомним, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".

1 ноября соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Санкции введены в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В списке оказались в основном украинские депутаты, чиновники и бизнесмены.