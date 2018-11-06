Чешская полиция отпустила нардепа Лозового

Андрей Лозовой пояснил, что имела место печальная случайность / УНИАН

Народный депутат от Радикальной партии Ляшко Андрей Лозовой освобожден чешской полицией и прокомментировал свое задержание.

"Освободили. Спасибо Олегу Ляшко, Сергей Князеву (глава Национальной полиции Украины — ред.), Вячеславу Аброськину (первый заместитель главы Национальной полиции — ред.), Павел Климкин (глава МИД Украины — ред.), Игорь Мосийчук, послу Евгению Перебыйносу, консулу Валерию Борисову и офицеру безопасности посольства Виталию Бабицкому и всем неравнодушным", - говорится в сообщении на страничке народного депутата в Facebook.

Лозовой добавил, что действительно "стал жертвой валютных аферистов. помощник менял средства - и ему дали фальшивые (он сейчас в полиции в Украине пишет об этом заявление)".

Рассказывая о задержании, он сообщил, что хотел купить подарок - но не срослось.

"... Был в Праге. Хотел купить в duty free подарок маме... и оказалось, что деньги — фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству — меня задержали. Сняли с самолета. Как в кино. Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там. Но, в конце концов, разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот - стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший", - написал депутат.

Напомним, нардепа из фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового в Чехии задержали с фальшивыми купюрами евро.