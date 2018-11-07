Порошенко похвастался успехами в изучении повадок "русского медведя"

7 ноября 2018, 13:00

По словам президента, украинцы очень хорошо знают, "когда Россия снимает фальшивую маску".

порошенко стакан
Президент Украины Петр Порошенко

Украина изучила поведение России настолько хорошо, что способна обучить страны Евросоюза противостоянию российской угрозе.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперед", передает телеканал "112 Украина".

"За эти годы мы очень хорошо изучили повадки "русского медведя". Кто-кто, а мы очень хорошо знаем, когда Россия снимает фальшивую маску и становится тем явным нескрываемым врагом, когда гибридная война показывает, что это война настоящая. Если вы, дорогие участники конференции, готовы обороняться, спросите нас, украинцев, как это делать", - заявил Порошенко.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск призвал власти Польши задуматься о месте страны в ЕС, заявив, иначе, по его словам, Варшава вслед за Лондоном может выйти из блока.

А член Еврокомиссии по переговорам о вступлении Турции в Евросоюз Йоханнес Хан призвал завершить переговоры на тему вступления Анкары в ЕС.

По его словам, в долгосрочной перспективе "было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути" и прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС. Он подчеркнул, что в обозримом будущем членство Турции в ЕС "нереально".

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Россия Украина Петр Порошенко Евросооюз
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