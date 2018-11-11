"Россия дотирует главарей боевиков": Волкер жестко высказался о "выборах" в ОРДЛО

Курт Волкер / Reuters

Россия вместо выполнения Минских соглашений дотирует главарей контролируемых ею боевиков на Донбассе и проводит там псевдовыборы.

"Так называемые "народные республики" не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, и созданы Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой", - заявил спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

По его словам, целью США на востоке Украины является помощь людям, о которых Россия утверждает, что заботится, и помощь в выполнении обязательств, на которые Россия согласилась, согласно Минских договоренностей.

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"Вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса, обучает и оснащает незаконные вооруженные формирования, закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс", - подчеркнул Волкер, говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко потребовала в срочном порядке провести заседание ТКГ в связи с "выборами" на оккупированных территориях Донбасса.

Кроме того, в НАТО сделали заявление по "выборам" на Донбассе.