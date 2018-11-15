"Выборы" в ОРДЛО и смена власти в Киеве: Путин озвучил новые обвинения против украинских властей

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин по итогам визита в Сингапур, отвечая на вопросы журналистов, сделал ряд заявлений по поводу ситуации на Донбассе, а также обмена заложниками.

Обмен заложниками на Донбассе

По его мнению, украинские власти не желают проводить обмен заложниками на Донбассе по формуле "всех на всех".

"Дело в том, что украинские власти объявляют часть людей, которые удерживаются в киевских тюрьмах, в различных учреждениях и просто без суда содержатся, их объявляют уголовными преступниками, которые подверглись процедуре уголовного преследования в рамках действующего в Украине закона. Они выводятся за рамки количества обмениваемых лиц", - сказал Путин.

Из этого он сделал вывод о том, что у действующих сегодня украинских властей нет желания обменивать незаконно удерживаемых лиц.

"Конечно, представители Донбасса с этим не согласны. Они с таким же успехом могут провести через свои судебные процедуры кого угодно и тоже вывести их за рамки тех, кого нужно менять. В этом все и дело", - отметил Путин.

Урегулирование конфликта на Донбассе возможно после смены власти в Киеве

Президент РФ также считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе должна произойти смена власти в Украине.

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"Наконец, самое главное: способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд, нет. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопроса на этих территориях. Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, все равно придется договариваться", - заявил он.

Российский лидер также решил, что украинские власти "до сих пор не проявили желания" выполнять Минские договоренности.

"Ничего не происходит. Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, до сих пор не вступил в силу. Это - ключевой элемент урегулирования. Как будто так и надо. Все ждут какого-то исполнения Минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, это предпочитает никто не замечать", - считает он.

По его мнению, действующий президент Украины не проявил желание и готовность к реализации Минских соглашений.

"Рада приняла закон об особом статусе Донбасса, а президент не вводит его в действие. Он не хочет. Я не знаю, по каким соображениям, это у него спросите. Изменится ли что-то после выборов, я не знаю", - сказал Путин.

"Если придет другой человек, наверное, он учтет то, что происходит в настоящий момент. Сможет ли сделать какие-то усилия над собой действующий президент, изменит ли он свое отношение к этому, я тоже не знаю. Это надо у него спрашивать", - добавил он.

Путин также порассуждал о возможной смене власти в Украине в результате предстоящих выборов.

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"Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем (кто бы это ни был), мы, кстати, в любом случае будем уважать выбор украинского народа и будем работать со всеми, но, (надеюсь), придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует. Нужно выполнять Минские соглашения", - подчеркнул президент РФ.

Встречи в "нормандском формате" до выборов в Украине бессмысленны

Путин также указал на то, что на сегодняшний день бессмысленно проводить встречи в "нормандском формате" до президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

"Встречаться в "нормандском формате" в настоящее время, в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине, более или менее бессмысленно", - заявил Путин.

При этом он утверждает, что власти Украины "не проявили желания" реализовывать Минские соглашения.

"Выборы" на оккупированном Донбассе

Кроме того, Путин добавил, что "выборы" на оккупированной территории Донбасса были "неизбежны".

"Что касается осуждения кем бы то ни было (Украиной и Западом, – ред.) вот этих выборов (в ОРДЛО, – ред.), мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем дело", - сказал Путин.

По его мнению, нужно сначала осудить "политически мотивированные" убийства.

"Этим вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, кто организовывает подобные преступления? Конечно, (выборы) были неизбежны", - сказал Путин.

Напомним, выборы главарей и "депутатов" самопровозглашенных ДНР и ЛНР" прошли в воскресенье, 11 ноября.

В декабре 2017 года на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Позднее Украина и представители террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" произвели обмен списками удерживаемых в плену лиц.