В Украине есть две позиции насчет решения проблемы Донбасса — социолог

В Украине часть общества считает, что захваченную часть Донбасса нужно признать нашей, сообщила социолог / Reuters

Директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина сообщила, что в украинском обществе есть две позиции насчет решения проблемы Донбасса.

Первая позиция по конфликту — отгородиться от захваченной территории, а вторая — признать их нашими, рассказала социолог в комментарии "Новому времени".

"Одна — полностью отгородиться от Донбасса — означает, что мы со временем отказываемся от этих территорий. А вторая — мы признаем, что Донбасс наш. При этом не имеем никаких дел с их так называемой властью, но, чтобы не потерять население, развиваем гуманитарную составляющую", — отметила собеседница.

Читайте также"Дениска — не промах": новый главарь "ДНР" обеспечил "парашют" своей семьеПо ее словам, для реализации второй позиции, прежде всего, нужно увеличить количество пунктов пропуска и упростить процедуру их пересечения.

"Безусловно, должен быть полный контроль, чтобы ни оружие, ни наркотики не перевозили", — добавила управленец.

"Очевидно, нужно платить пенсии — на нашей, а не оккупированной территории. И хорошо бы — правда, не знаю, насколько это реально, — чтобы на оккупированных территориях были представлены украинские СМИ", — заявила Бекешкина. Ранее журналист Денис Казанский выразил мнение, что боевики "ДНР" и "ЛНР" на самом деле воюют за то, чтобы стать отдельными районами Донецкой и Луганской областей в составе Украины.