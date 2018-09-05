"Козерожья власть действует в интересах России": астролог объяснил, в каком городе можно решить проблему Донбасса

Из Минска переговоры нужно однозначно убирать – Росс

Чтобы переговоры по Донбассу были успешными, место встречи нормандской четверки необходимо перенести из Минска в другой город.

Об этом эксклюзивно для "Главреда" рассказал астролог Влад Росс.

"Что не так с Минском? С городом, в общем-то, все хорошо. Но Беларусь – страна под Козерогом. В этой стране сложно и проблематично принимать какие-либо полезные решения относительно именно Украины. Козерожья власть действует в пользу интересов России", – пояснил эксперт.

В итоге получается, что Украина выступает в переговорах вообще не на своей территории, подчеркнул Росс. Потому в Беларуси договориться об урегулировании ситуации в нашей стране будет практически нереально, уверен он.

Читайте также"Минск" исчерпал себя: политолог объяснил нежелание Киева возвращать Донбасс"Однако, если переговоры по этой теме будут вестись в другом городе, особенно – Вильнюсе, который находится под зодиакальным знаком Рака, то их результат будет блестящим. В таком случае могут сразу же родиться правильные и действительно нужные решения. Потому можно смело запустить на смену "минскому формату" абсолютно новый, например, "вильнюсский формат". Уверен, что если переговоры будут проходить в Вильнюсе, то сразу будут и эффективные договоренности, и мир в Украине", – прогнозирует астролог.

В любом случае, из Минска переговоры нужно однозначно убирать, категоричен он. "Хотя бы в Астану. Астана может также оказаться благоприятным для Украины городом, который позволит сформировать правильную для нас ситуацию. Но только не Минск", – еще раз уточнил эксперт.