"Танки на Киев": экс-советник Путина рассказал о сценарии оккупации Украины

Российские военные / online.ua

В России в 2014 году не существовал и ныне не существует сценарий вторжения под условным названием "танки на Киев", заявил российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

Он отметил, что по прикидкам военных специалистов, для реализации сценария "танки на Киев", для завоевания, оккупации, удержания под контролем России, пусть даже на короткое время, левобережной Украины вместе с Киевом, необходима военная группировка численностью не менее одного миллиона человек.

"Во время германо-советской войны 1941-1945 годов, когда через Украину фронт прокатился дважды – вначале с запада на восток, а потом с востока на запад, в составе соединений двух противоборствовавших армий – немецкой и советской – в то время находилось от полутора до двух с лишним миллионов человек. Это говорит о том, какие ресурсы необходимы, чтобы проводить соответствующие операции", - подчеркнул он, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".

Илларионов отметил, что в Российской Федерации ни в 2014 году, ни в 2018-ом группировки, пригодной для проведения такого рода операций, в размере миллиона человек, не было и нет.

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"Максимальная оценка численности российских вооруженных сил, какие были подтянуты к российско-украинской границе летом 2014 года, составляла 50 тысяч человек. Такой численности было достаточно лишь для оккупации Луганской и Донецкой областей при относительно нежестком сопротивлении местного населения, его нейтралитете или же его благоприятном отношении к оккупантам. Но не более, чем этих двух областей", - пояснил он.

Эксперт также добавил, что подобного сценария в действительности тогда не было.

"Но Путин достаточно успешно использовал эту угрозу в чисто технологическом плане, пытаясь оказать психологическое воздействие на украинские власти с тем, чтобы лишить их воли к сопротивлению", - резюмировал экс-советник Путина.

Напомним, ранее Илларионов предрек распад России и назвал территории, которые уйдут из РФ.