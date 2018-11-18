Государство "под себя": генерал СБУ объяснил, как Порошенко стал главным олигархом Украины

18 ноября 2018, 16:03

Концентрация государственной власти в руках президента-олигарха угрожает стране, считает Виктор Трепак.

Порошенко, улыбка
Петр Порошенко / dsnews.ua

В случае совмещения обязанностей президента со статусом олигарха глава государства не заинтересован в создании демократической и успешной страны, заявил экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак.

По его мнению, такой президент кровно заинтересован строить государство "под себя", чтобы иметь возможность использовать его в своих частных интересах, подчеркнул он в материале на zn.ua

Трепак считает, что концентрация государственной власти у такого лица угрожает стране движением в совершенно противоположном направлении — к авторитаризму, диктатуре, массовому нарушению прав человека.

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Он отметил, что раньше крупнейшие олигархи, имея свои устойчивые бизнес-ниши и сферы влияния, были в относительно равном положении, однако начиная с 2014 года, сложилась ситуация, когда один из них является главным, а все остальные должны ему подчиняться. Этим главным стал президент П.Порошенко, получивший в свои руки высшую государственную власть.

"Ему уже не нужно было заключать соглашение c представителями власти и тратиться на них. Став президентом, П.Порошенко получил сверхблагоприятные условия для собственного экономического роста и укрепления — в его распоряжение попали колоссальные экономические, политические, финансовые и другие ресурсы", - пишет он.

Эксперт добавил, что все другие олигархи, чтобы сохранить свои сферы влияния и обезопасить себя, вынуждены договариваться и сотрудничать с ним.

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"Большинство из них, которые, собственно, и "выросли" на приспособлении, так и поступили. А некоторые со временем даже вошли в такое доверие, что стали приглашаться в "ситуационную комнату" для обсуждения и решения глобальных "государственных проблем". Кто же не смог договориться или не захотел сотрудничать на выдвинутых ему условиях, вынужден был покинуть Украину. Ведь единственное, что было сделано в рамках процесса "деолигархизации", это то, что других олигархов "прижали" и определили им новое место в олигархической системе, которое обеспечило бы возможность использовать их ресурсы для "государственных" нужд", - резюмировал Трепак.

Напомним, журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд. 

Суммарно задекларированный президентом с начала 2018 года составляет около 126,7 млн грн, что почти в 8 раз больше, чем за весь 2017-й.

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Петр Порошенко олигархи
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