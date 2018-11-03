Порошенко стал еще богаче

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал еще 1,4 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).

Такие данные опубликованы в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Так, 2 ноября глава государства задекларировал проценты на сумму 1 млн 353,5 тыс. грн.

public.nazk.gov.ua

Всего с начала 2018 года доход Порошенко от вкладов в МИБ составил 12,4 млн гривен.

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний.

"Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.

Суммарно задекларированный президентом с начала 2018 года составляет около 126,7 млн грн, что почти в 8 раз больше, чем за весь 2017-й.