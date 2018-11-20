Изгнанному из "Оппоблока" Бойко нашли замену

Новинский избран большинством голосов.
Руководителем фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде избран нардеп Вадим Новинский.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу фракции.
"На заседании фракции во вторник большинством голосов руководителем фракции избран Вадим Новинский", - говорится в сообщении.
Народных депутатов Украины Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из фракции "Оппозиционный блок" из-за того, что ранее они создали совместную с Вадимом Рабиновичем "Оппозиционную платформу За жизнь".