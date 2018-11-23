У Порошенко рассказали о встречах президента с кумом Путина

Петро Порошенко провел несколько встреч с Виктором Медведчуком, сообщили в Администрации президента / УНИАН

Президент Петро Порошенко провел несколько встреч со спецпредставителем Службы безопасности Украины по освобождению заложников в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, кумом президента РФ Владимира Путина, политиком и бизнесменом Виктором Медведчуком.

Глава государства на встречах с политиком говорил об освобождении удерживаемых Россией украинцев-политзаключенных, сообщили в Администрации президента программе "Схемы".

"Президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых выразил недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки этого вопроса", — утверждают в АП.

Там подчеркнули, что "Порошенко открыто называет Россию страной-агрессором и не разделяет идеи и политические высказывания Медведчука". "Но президент также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры со всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших пленников", — добавили в ведомстве.

Ранее ж​​​​урналисты программы "Схемы" выяснили, что Петр Порошенко часто тайно встречался с Виктором Медведчуком. По их данным, политик приезжал в Администрацию президента.