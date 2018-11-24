"Априори невыполнимый": эксперт прокомментировал принятый Радой госбюджет Украины на 2019 год

24 ноября 2018, 05:06

По словам Олега Соскина, правительство "может писать любые цифры".

Верховная Рада, Рада-Рада
Верховная Рада / УНИАН

Принятый Верховной Радой госбюджет Украины на 2019 год с дефицитом 2,3 процента от ВВП является "априори невыполнимым".

Такое мнение высказал директор киевского Института трансформации общества, профессор Национальной академии управления Олег Соскин в интервью RT.

"Опять заложены огромные расходы на полицейский аппарат, но не определены деньги для поддержания малого и среднего бизнеса, развития частной предпринимательской деятельности, для поддержки инвестиционного потенциала страны. Ничего этого нет. Кроме того, образование, социальная сфера и сфера здравоохранения переводятся на содержание на местный уровень. Даже если учесть эти все составляющие, можно сказать, что данный бюджет априори невыполнимый", - сказал Соскин.

По словам эксперта, правительство "может писать любые цифры", так как есть вероятность, что оно уйдет в отставку после президентских выборов в 2019 году.

Напомним, в пятницу, 23 ноября, Рада приняла законопроект о госбюджете Украины на 2019 год (№9000) с дефицитом более 80 млн гривен (около 2,3 процента валового внутреннего продукта).

За документ во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов.

В проекте закона предусмотрено, что доходы бюджета составят 1,026 трлн гривен, а расходы - 1,112 трлн (это на 18 млрд гривен больше показателей законопроекта, принятого в первом чтении).

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Украина Верховная Рада ВВП Олег Соскин госбюджет 2019
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