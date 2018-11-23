У Порошенко ответили на обвинение в размещении скандальной политрекламы

Антиреклама Юлии Тимошенко

Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко заявил, что соратники президента не имеют отношения к появившейся накануне в Киеве политической антирекламе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Ни я, Березенко Сергей Иванович, ни члены нашей команды не имеют никакого отношения к антирекламе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая заполонила сегодня весь Киев", - написал Березенко в Facebook.

Упоминание возрастных или физиологических особенностей человека для рекламы, по словам депутата, "унизительно и низко".

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные разместили билборды с политической антирекламой лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В партии заявили, что к размещению рекламы якобы причастен непосредственно президент страны Петр Порошенко.