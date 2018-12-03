"Военная операция": эксперт назвал цель российской агрессии в Керченском проливе

Захваченные украинские корабли / Reuters

В ситуации с захватом украинских кораблей в Керченском проливе Россия показала силу, а также провоцировала украинских военных на ответный огонь для того, чтобы заставить Украину играть по российским правилам, заявил политолог Владимир Фесенко.

"Тогда неизвестно, как развилась бы ситуация. Инцидент с взаимным применением огня мог бы быть использован Россией для точечной, но демонстративной военной операции", – подчеркнул он в комментарии 24 каналу.

По мнению Фесенко, в сложившейся ситуации имиджевые потери для России существеннее.

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"Когда началось прохождения наших военных судов, видимо, у Кремля появился план показательной силовой акции. Демонстрация силы и пропаганда для россиян и на Западе. Не захват моряков, чтобы потом торговаться их освобождением. Эта цель возникла попутно. Это отвлечение внимания от украинских политзаключенных в России и крымских татар, в отношении которых идут судебные процессы на аннексированном полуострове", – добавил эксперт.

Напомним, в ответ на захват украинских кораблей президент Петр Порошенко предложил усилить военно-морское присутствие Германии в Черном море.