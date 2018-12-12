"Плевок в имидж Украины": правозащитник раскритиковал восстановление Насирова в должности

12 декабря 2018, 07:45

Решение суда показало, что Насиров является неприкасаемым, полагает глава правления Transparency International Ukraine.

Правозащитник сообщил, что восстановление судом Романа Насирова в должности главы ГСФ —
Восстановление судом Романа Насирова в должности главы ГСФ — "плевок" в имидж Украины, сообщил правозащитник / УНИАН

Глава правления правозащитной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин считает, что восстановление судом Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы — "плевок" в имидж Украины как страны, в которой есть верховенство права.

Восстановление Насирова на посту главы ГФС может повлиять на дело, которое в отношении него расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, рассказал правозащитник в эфире "Громадського".

"Это плевок (решение суда восстановить Насирова на посту главы Госфискальной службы — Ред.) в имидж Украины как государства, в котором есть верховенство права. Конечно, мы еще не можем комментировать решение по существу, потому что его нет в общем доступе…", — отметил собеседник.

Юрчишин подчеркнул, что на самом деле обжалована только процедура увольнения, то есть прямого влияния на дело Насирова, над которым работает НАБУ, якобы нет. "Но представьте себе ситуацию, когда часть свидетелей по делу, которые работают в ГФС, начали давать показания, на базе которых и выявлены незаконные действия и злоупотребления служебным положением Насирова", — заявил он.

Читайте также"Воистину Воскрес!": Сеть взорвалась из-за возвращения Насирова на должность главы ГФС"Эти люди сейчас получили четкий сигнал, что Насиров является неприкасаемым, что даже Кабинет Министров, имея основания, не имеет права его уволить. Конечно, есть большой шанс, что эти люди начнут отказываться от своих показаний. На это и направлено такое решение (суда — Ред.)", — добавил правозащитник.

Напомним, в начале марта 2017 года правоохранители задержали Романа Насирова, его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму 2 млрд гривен.

Позже Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен. Жена внесла деньги, и Насиров вышел на свободу.

В январе 2018-го Шевченковский райсуд столицы продлил задержанному меру пресечения. Сначала Насирова отстранили от исполнения обязанностей главы Госфискальной службы, а 31 января Кабинет министров уволил его с поста. Уже 11 декабря стало известно, что в Киеве суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.

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суд ГФС Роман Насиров
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