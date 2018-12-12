Нардеп объяснил, почему Насиров снова стал главой ГФС

Роман Насиров / "РБК-Украина"

Увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины было незаконным.

Об этом заявил парламентарий Борислав Береза. Кроме того, по его словам, задержание Насирова было проведено с нарушениями.

Политик уверен, что после того, как Насиров подаст в Европейский суд по правам человека, правосудие будет на его стороне, так как в ходе судопроизводства были нарушены его права.

"Чтобы такого не было, нужно действовать согласно законодательству, не нарушать его", — заявил нардеп.

Также Береза заявил, что восстановление Насирова в должности не имеет отношения к уголовному делу, возбужденном против главы ГФС.

"Не нужно заниматься подменой понятий. Нужно изучать закон и вникать в ситуацию", — заявил парламентарий.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева признал незаконным отстранение Насирова с поста главы ГФС и восстановил его в должности.