В "Народном фронте" заявили о полной поддержке Украины со стороны Европарламента

13 декабря 2018, 14:27

В резолюции, одобренной в среду, европейские парламентарии высоко оценили прогресс изменений и преобразований в Украине.

Вчера твердую солидарность с Украиной высказал Европейский парламент.

Последняя поездка в Брюссель лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка подтверждает, что совместная работа всех украинских патриотов способна воплощать самые сложные цели и задачи. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

В резолюции, одобренной в среду, европейские парламентарии высоко оценили прогресс изменений и преобразований в Украине.

Наши партнеры заняли ясную и четкую позицию, что строительство "Северного потока - 2" - это "политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности", и призвали прекратить его реализацию.

Члены Европейского парламента категорически осудили агрессию, которую осуществила Россия против наших моряков в Керченском проливе.

Решение европейских депутатов заслуживает наивысшей оценки. Тот, кто хотел устранить Украину с повестки дня Объединенной Европы, - опять проиграл.

"На протяжении многих лет команда "Народного Фронта" настаивала на отказе от проекта "Северного потока - 2". Мы были первыми, кто начал говорить об этой серьезной угрозе Европе. Впоследствии нашу инициативу поддержало немало других союзников. Вместе мы сумели найти аргументы, которые подтверждают пагубность поощрения бизнес-аппетитов агрессора", - говорится в заявлении партии.

Совместные усилия всех украинских патриотов приносят результат.

"Мы сохраняем и укрепляем единство с европейскими единомышленниками. Но эта работа должна продолжаться. Расслабляться не стоит. Надо действовать вместе, разумно и настойчиво", - сказано в сообщении.

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Европарламент Народный Фронт Арсений Яценюк
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