Объединительный собор: Порошенко очутился в президиуме собрания, опубликовано фото

Петр Порошенко принимает участие в Объединительном соборе/ Reuters

В субботу, 15 декабря, в Киеве проходит Объединительный собор украинских православных церквей.

Перед началом Собора в храме Малой Софии была отслужена Божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников Объединительного собора, а официальная информация о начале собора появилась сегодня около 11.30.

Как отметил пресс-секретарь президента по состоянию на 14.00 заседание собора продолжается.

"В святой Софии продолжается Собор, который создает единую поместную украинскую православную церковь", - отметил он на своей странице в Facebook и опубликовал фото.

Примечательно, что президент Петр Порошенко оказался в президиуме собрания.

Судя по снимку, Порошенко - третий слева за столом, и расположился по правую руку от председательствующего митрополита Эммануила Галльского.

/ Фейсбук С.Цеголко

Отметим, что накануне в СМИ появился текст проекта устава автокефальной церкви.

Кроме того, стало известно число митрополитов УПЦ МП, которые принимают участие в Объединительном соборе.