Объединительный собор: Порошенко очутился в президиуме собрания, опубликовано фото

В Киеве проходит Объединительный собор украинских православных церквей.
В субботу, 15 декабря, в Киеве проходит Объединительный собор украинских православных церквей.
Перед началом Собора в храме Малой Софии была отслужена Божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников Объединительного собора, а официальная информация о начале собора появилась сегодня около 11.30.
Как отметил пресс-секретарь президента по состоянию на 14.00 заседание собора продолжается.
"В святой Софии продолжается Собор, который создает единую поместную украинскую православную церковь", - отметил он на своей странице в Facebook и опубликовал фото.
Примечательно, что президент Петр Порошенко оказался в президиуме собрания.
Судя по снимку, Порошенко - третий слева за столом, и расположился по правую руку от председательствующего митрополита Эммануила Галльского.
Отметим, что накануне в СМИ появился текст проекта устава автокефальной церкви.
Кроме того, стало известно число митрополитов УПЦ МП, которые принимают участие в Объединительном соборе.