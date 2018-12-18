"Босяцкая самоуверенность Путина". Эксперт спрогнозировал, будет ли обострение на Донбассе перед выборами

По мнению специалиста, вариантов для Владимира Путина и его окружения в плане давления на Украину осталось не так много.
Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда" дал прогноз по поводу возможных военных провокаций на Донбассе перед выборами в Украине в 2019-м.
"Трудно быть оптимистом, когда имеешь дело с фашистской Россией. Путин ведет себя все наглее и угрожающе. Демонстрирует босяцкую самоуверенность и откровенное хамство международного масштаба. Сейчас говорить о каких-то сдвигах или перспективах − преждевременно. Хорошо, что сохранили то, что имеем. Одна из причин такого хамовитого и угрожающего поведения (Кремля − "Главред") − близость выборов. Путлер определился, кто его враг и чьего проигрыша он будет неистово добиваться на выборах. Об этом уже последняя шавка в кремлевских подворотнях отгавкала − он ненавидит и хочет не допустить переизбрания Порошенко. А для этого до выборов будет нагнетать ситуацию", − считает эксперт.
Читайте такжеЧорновил назвал вероятные даты предоставления Томоса УПЦПо мнению Чорновила, Путин и его окружение будет делать ставку на тех украинцев, которые устали от войны и желает моментальных финансовых привилегий для себя. "Потому рассчитывает на тех где-то с 30% процентов, которым все последствия наплевать, лишь бы война закончилась, армию перестали финансировать, а им за эти деньги и пенсии повысили и тарифы снизили. Наивные, конечно. Но они у нас есть, и их очень много. Путин своим нагнетанием ситуации в Донбассе будто сигнализирует им: "Не голосуйте за Порошенко, голосуйте за тех, кто вам обещают быстрый мир без особых предпосылок". Поэтому до выборов никаких существенных улучшений ожидать не стоит.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в аду политолог рассказал о том, что будет с РФ после смерти Путина, а также о том, чем президент РФ отличается от нацистского фюрера Адольфа Гитлера.