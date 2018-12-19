"Надо остановить ползучее кремлевское болото": Бурбак назвал цель менеджеров Фирташа-Медведчука

Максим Бурбак обратился к председателям фракций поддержать проект постановления о создании ВСК / Народный фронт

Народные депутаты должны противостоять кремлевскому реваншу в органах власти - в центре и на местах.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Будучи депутатом-мажоритарщиком от 204-го избирательного округа, он рассказал, что захват власти прокремлевскими силами уже произошел в Черновцах.

"Мы, как народные депутаты, должны не допустить реванша в Украине. Если кто-то думает, что кремлевский реванш – это просто штамп, которым просто пугают и это не касается его лично или Украины в целом, то могу разочаровать. В органах местного самоуправления реванш идет полным ходом", - сказал Бурбак.

"Это в центре Медведчук и часть "Оппоблока" недавно объединились, а на местах этот тандем давно "дружит" против украинского народа", - подчеркнул руководитель фракции.

Он рассказал, что в Черновицком городском совете в июле представители такого политического тандема сместили с должности законно избранного городского главу Алексея Каспрука.

"И сразу показали, как они умеют хозяйничать: на все должности поставили своих управляющих, и не важно, что нет ни опыта, ни специального образования – главное, чтобы хорошо умел воровать", - сказал Максим Бурбак.

Он отметил, что среди афер "новой городской власти" - наспех созданные фирмы для обслуживания многоквартирных домов. В них на момент проведения конкурса был зарегистрирован один человек в штате. Кроме того, Государственная фискальная служба обнародовала данные о неуплате налогов этими фирмами.

"За 5 месяцев такого хозяйствования город выглядит, как после бомбежки – дороги перекопаны. Потому что в начале зимы они взялись класть асфальт. Хотя вчера город замело снегом. И теперь я им советую: не забирайте снег, пусть хоть дети порадуются", - пошутил народный депутат.

"Цель такого хозяйствования, так называемых менеджеров Фирташа, Медведчука, быстрее пилить "золотые гири". И если мы не остановим это ползучее кремлевское болото, оно может распространиться и на другие городские или поселковые советы. У нас впереди президентские и парламентские выборы", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также отметил, что ВСК, создание которой инициировал "Народный фронт", должна расследовать источники финансирования пропутинских СМИ.

"Речь идет о телеканалах, которые называются украинскими, но неприкрыто работают на капитуляцию перед Россией. Они обливают грязью украинских военных, отбеливают террористов и оккупантов. Конечно, ВСК не ограничится ни Медведчуком, ни телеканалами и фирмами его приказчиков. В то же время "переговорщик Путина" должен представлять наибольший интерес для комиссии" - заявил Максим Бурбак.

Он обратился к главам фракций поддержать проект постановления о создании ВСК, который вносится "Народным фронтом", и предоставить своих кандидатов в ее состав.

"Это принципиальный, прецедентный вопрос. Должны защитить волеизъявление украинцев от Кремля", - резюмировал руководитель фракции.