"Захват Украины": идеолог "русской весны" обозвал Кравчука из-за слов о распаде России

Эдуард Лимонов обозвал Леонида Кравчука из-за заявления о распаде России / Главред

Российский писатель и политический деятель, один из идеологов "русской весны" 75-летний Эдуард Лимонов назвал первого президента Украины Леонида Кравчука "дураком и идиотом" из-за заявления о распаде России в случае захвата всей украинской территории.

В Украине "идиоты на всех уровнях", рассказал литератор в комментарии Федеральному агентству новостей.

"Кравчук несет какую-то (употребил мат, который заменяет слово ерунда — Ред.), извините за выражение…Дурак. Идиот. У них идиоты на всех уровнях: и в подворотнях, и в школе, один вот президентом был", — утверждает Лимонов.

Ранее Леонид Кравчук выразил мнение, что если бы сейчас Россия сошла с ума и пришла в Украину, оккупировала ее, то через год РФ бы не стало. По словам экс-президента, российским властям нужно привести в нашу страну половину войска, почти 70% бюджета, чтобы ее держать в покое, а это непросто.