"Захватил здание": СМИ узнали интересный факт о Насирове

Роман Насиров приходил в свой пока бывший кабинет в Госфискальной службе, узнали журналисты / УНИАН

Роман Насиров, которого суд постановил восстановить в должности председателя Государственной фискальной службы, в четверг, 27 декабря, пришел в свой пока бывший кабинет, хотя Кабинет министров не восстанавливал его на посту.

Насиров захватил здание государственного учреждения, сообщил УНИАН источник в секретариате Кабмина.

"В решении суда говорится о немедленном его восстановлении в должности. Должно было быть соответствующее решение Кабмина. Его нет. Правительство никакого решения не принимало…", — отметил собеседник агентства.

Напомним, в начале марта 2017 года правоохранители задержали Романа Насирова, его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму 2 млрд гривен.

Позже Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен. Жена внесла деньги, и Насиров вышел на свободу.

В январе 2018-го Шевченковский райсуд столицы продлил задержанному меру пресечения. Сначала Насирова отстранили от исполнения обязанностей главы Госфискальной службы, а 31 января Кабинет министров уволил его с поста. Уже 11 декабря стало известно, что в Киеве суд решил, что Насирова нужно восстановить в должности главы ГФС.