За три дня до старта избирательной кампании Порошенко припугнул украинцев "пятой колонной"

Порезидент Украины Петр Прошенко / Reuters

Россия приступила к реализации сценария по вмешательству в президентские и парламентские выборы в Украине-2019 при помощи информационных технологий.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия украинско-молдавского пункта пропуска "Паланка" в Одесской области.

"К сожалению, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Это и пятая колона, которая готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции", - сказал он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила 31 декабря датой начала президентской кампании в Украине. Предвыборная агитация кандидата разрешается со следующего дня после его регистрации до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко и глава созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний намерены отправится в тур по 17 областям страны после получения томоса об автокефалии украинской церкви.