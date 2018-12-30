"Просто, бл*дь, пятно": в предвыборном ролике украинской политпартии закрасили государственный флаг

Флаг Украины в рекламе основательно закрашен / Фото: скриншот из видео

В эфире украинских телеканалов зрителям демонстрируется политический ролик, посвященный объединению Оппозиционного блока и партии За життя.

Блогер Юрий Гудименко написал в Facebook, что в финале видео показан купол Верховной Рады с закрашенным государственным флагом Украины.

"На видео с 0:33 до 0:35 четко видно, что украинский флаг над зданием Верховной Рады размыт (заблюрен) и не виден. Вместо него – просто пятно. Просто, бл*дь, пятно вместо флага моей страны. С*ка, с*ка, это ох*еть просто, у меня слов нет. Это даже не цинизм, это вообще я не еб* знать что. Одни на фронте жизнью рискуют, чтобы этот флаг вернуть в Донецк и Луганск, другие стыдятся его в Киеве", - написал блогер.

В ролике демонстрируется объединение лидеров оппозиционных политсил Юрия Бойко и Вадима Рабиновича. Традиционно диктор за кадром рассказывает о сложной жизни украинцев, проблемы которых сможет решить только новосозданная Оппозиционная платформа За життя. Позже единым кандидатом от политсилы представлен Бойко. В момент объявления его кандидатуры показан купол Верховной Рады с заретушированным флагом Украины.

Напомним, ранее нардеп Михал Добкин отреагировал на новый пакет санкций со стороны правительства РФ против Украины, назвав российского премьер-министра Дмитрия Медведева "дебилом".