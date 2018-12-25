"С козырей пошли": Тимошенко обвинили в том, что она пиарится на внучке. Интересное фото

Юлия Тимошенко впервые показала внучку / facebook.com/Алена Яхно

Лидер "Батькивщны" Юлия Тимошенко впервые показала общественности свою внучку.

Семейное фото, на котором она изображена в том числе и с двухлетней Евой, выложила журналист Алена Яхно у себя в Facebook.

"Это первая публичная фотография внучки Тимошенко", – уточнила журналистка в своем посту.

Читайте такжеПобеда "темной лошадки": астролог дал неожиданный прогноз на президентские выборыВ то же время не пользователи в комментариях одобрили такой шаг: некоторые усмотрели в этом семейном снимке политический пиар-ход.

"Это козыри пошли, видать, социология показывает, что очеловечить надо Багиню (орфография автора сохранена – ред.), да и мужа показать, его наличие", – пишет Татьяна Макурина. "Маленькая Ева прекрасна, только зачем на таком делать пиар. Женя не любила такого раньше делать, как упросили? Или там бабуля командует всеми", – выразила свое мнение Ярина Яковишин.

"Обыкновенная семейная фотография. Американские президенты часто фотографируются в таком формате", – заступилась за Тимошенко пользователь сама Яхно.

Напомним, по данным соцгруппы Рейтинг, Тимошенко в ряде областей поддерживает более четверти избирателей.

Ранее российский президент Владимир Путин озвучил свою версию рейтингов кандидатов в президенты Украины на выборах-2019. "У Юлии Владимировны Тимошенко сейчас более 20%. У Зелинского (президент РФ исковеркал оговоркой фамилию Владимира Зеленского – "Главред"), Бойко, Порошенко − 12%", − заявил он.