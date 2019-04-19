Атака на Найема с нечистотами и фаллоимитатором: задержаны подозреваемые

В Одессе задержаны подозреваемые в совершении атаки на Мустафу Найема / Скриншот

В Одессе правоохранители задержали двух граждан, которых обоснованно подозреваются в атаке на нардепа Мустафу Найема в Городском саду.

Возможных злоумышленников доставили в Приморский отдел полиции, сообщили в полиции Одесской области.

По данным ведомства, атаку на Найема в Горсаду предварительно признали хулиганством (ст. 296 Уголовного кодекса).

"Во время акции… на голову народного депутата Украины и лиц, сопровождавших его, было вылито ведро с жидкостью. В Приморский отдела полиции доставлены двое граждан, которые обоснованно подозреваются в совершении указанного уголовного преступления", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Одессе Мустафа Найем пришел в Горсад, чтобы поддержать активистов, выступающих против застройки Летнего театра. В саду нардепа облили нечистотами и бросили в него фаллоимитатор.