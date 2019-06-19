Главные новости 19 июня: новые проблемы Порошенко и смерть Тымчука

В отношении Петра Порошенко начато новое уголовное производство, сообщил Андрей Портнов / Сайт президента

В среду, 19 июня, стало известно, что против бывшего президента Петра Порошенко начато новое уголовное производство.

В этот же день появилась информация, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал основное препятствие для выполнения Минских соглашений по Донбассу.

Также сообщалось, что старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар предупредил о серьезных негативных последствиях для Керченского пролива из-за строительства Россией Крымского моста.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 19 июня.

Новое уголовное производство против Петра Порошенко

Бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что во вторник, 18 июня, Государственное бюро расследований начало пятое по счету уголовное производство против Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

По его словам, в отношении бывшего украинского лидера и спикера парламента уголовное производство начато из-за "фальсификации документов".

Умер Тымчук

Нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук умер 19 июня.

По предварительным данным, политик чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя, он скончался от полученных травм.

Выборы в Раду: партия Порошенко на грани вылета

Партия Владимира Зеленского Слуга народа по-прежнему лидирует в рейтинге партий на выборах в Раду. Но соотношение сил несколько изменилось.

За Слугу народа готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер в 5%:

Оппозиционная платформа – За життя со 11,1%,

партия Голос – 8,1%,

Батькивщина – 7,3%,

Европейская Солидарность – 5,0%.

Похоже, что часть электората Петра Порошенко перетекла к Святославу Вакарчуку: по данным предыдущего опроса, за Голос готовы были голосовать 6,4% респондентов, а вот у Европейской Солидарности рейтинг снизился с предыдущих 7,9%.

Основной тормоз "Минска"

Волкер заявил, что Российская Федерация остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений по Донбассу.

"…Россия остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений. Украина сделала все возможное для выполнения соглашений… Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы,… продолжает руководить и поддерживать боевые действия…", — сказал дипломат.

Серьезные негативные последствия для Керченского пролива из-за строительства Крымского моста

Медовар предупредил, что в Керченском проливе из-за Крымского моста будет болото, там будет "полная задница", сооружение нужно "разбирать к чертовой матери".

"…идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов. Сами керчане мне пишут, спрашивают, как быть — они видят, как идет цветение воды, как просаживается уровень", — заявил ученый.