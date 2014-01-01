Новогоднее обращение народа к Президенту Украины: опубликовано видео

Накануне Нового года у Октябрьского дворца активисты Евромайдана записали обращение народа к Президенту Украины.
В записи новогоднего обращения народа к Президенту Украины принимали участие около 50 человек - активистов Евромайдана из разных регионов страны.
Ролик появился в эфире в новогоднюю ночь, за пять минут до наступления Нового года, одновременно с обращением Президента Украины.
Среди прочего, в своем обращении активисты напомнили о разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября, и попытке очистить Майдан 10-11 декабря.
Также участники записи заверили главу государства, что Украина - европейское государство, и наша страна рано или поздно станет членом Евросоюза.
Видео: Громадське ТВ