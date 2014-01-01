Новогоднее обращение народа к Президенту Украины: опубликовано видео

В записи новогоднего обращения народа к Президенту Украины принимали участие около 50 человек - активистов Евромайдана из разных регионов страны.

Ролик появился в эфире в новогоднюю ночь, за пять минут до наступления Нового года, одновременно с обращением Президента Украины.

Среди прочего, в своем обращении активисты напомнили о разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября, и попытке очистить Майдан 10-11 декабря.

Также участники записи заверили главу государства, что Украина - европейское государство, и наша страна рано или поздно станет членом Евросоюза.

Видео: Громадське ТВ